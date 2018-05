FVG - Torna la giornata, promossa da Club Alpino Italiano e Federparchi, per valorizzare i territori protetti e promuovere l'escursionismo naturalistico e culturale. Domenica 13 maggio si terrà in tutta Italia la 6^ edizione di ‘In Cammino nei Parchi’ inserita nell'ambito della 18^ Giornata Nazionale dei Sentieri Cai, con l'invito a camminare in libertà alla scoperta dei paesaggi e dei parchi italiani, incontrandosi sui sentieri.

TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA anche nella nostra regione, che vedono coinvolte la Commissione Giulio Carnica Sentieri, Rifugi e Opere Alpine del Cai Friuli Venezia Giulia, e numerose sezioni e sottosezioni con i propri Gruppi di Escursionismo, TAM e di Alpinismo Giovanile. Anche quest'anno ampia collaborazione con i due parchi regionali, il Parco naturale delle Dolomiti Friulane e il Parco naturale delle Prealpi Giulie, nelle cui aree protette si svolgeranno molte escursioni.

LE PROPOSTE, aperte a tutti, prevedono approfondimenti sulle particolarità naturalistiche, storiche e culturali delle zone attraversate e, in alcuni casi, comprendono attività di pulizia e segnatura di sentieri e manutenzione di strutture alpine, come il ricovero ‘Cimenti Floreanini’, sul Monte Amariana.

FARÀ DA ANTEPRIMA L'INCONTRO ‘I Parchi nell'era di internet’ che si svolgerà nella Sala consiliare del Comune di Osoppo venerdì 11 maggio alle 20.30. Insieme a Stefano Santi, direttore del Parco naturale delle Prealpi Giulie, Sandro Quaglia, operatore culturale, e Stefano Filacorda, ricercatore all'Università degli Studi di Udine, si parlerà della rete nazionale e internazionale dei parchi e del ruolo di queste aree nella tutela della biodiversità e delle culture locali.

Sul sito del Cai Friuli Venezia Giulia (www.cai-fvg.it) il calendario delle iniziative con i contatti dei referenti per informazioni e adesioni.

Qui, il programma delle iniziative.