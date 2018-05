Scossa di terremoto in Friuli: avvertita dalla popolazione

GEMONA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 23.48 di mercoledì 9 maggio in Friuli. Il terremoto, il cui epicentro è stato rilevato a Gemona del Friuli, si è sentito in maniera distinta non solo nella zona Pedemontana ma anche nella città di Udine e nei comuni dell’hinterland. Per ora non si registrano danni.

E la memoria torna subito alla sera del 6 maggio di 42 anni fa, quando l’orcolat provocó danni e morte in Friuli. Sui social, mercoledì notte, è subito cominciato il tam tam di commenti nonostante l’ora tarda, con tante persone che hanno testimoniato di aver sentito la scossa e di essersi spaventate.