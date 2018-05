Apre la portiera dell'auto e centra una bicicletta: ferita una 47enne

UDINE – Ancora un incidente in città che ha visto coinvolta una persona in sella a una bicicletta. E’ successo mercoledì pomeriggio, poco prima delle 17, in via Gemona. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi, una 30enne di Udine, aprendo la portiera della sua Renault Clio dopo aver parcheggiato, ha centrato in pieno una 47enne di Gorizia in sella a una bici.

A causa dell’impatto la donna è finita sull’asfalto ferendosi in modo lieve alla testa. Immediato l’intervento del personale del 118, che dopo aver prestato le prime cure, l’ha accompagnata per accertamenti al Pronto Soccorso di Udine.