Asu 'si tinge' d'oro al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica

UDINE - Due ori nelle gare a squadre, altri due podi nelle prove singole, al nastro e alla palla, e un argento, sempre al nastro. Insomma, l’Asu - Associazione Sportiva Udinese - si è fatta notare a Igea Marina (Rimini), dove si è svolto il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica targato Csen - Centro sportivo educativo nazionale: al Palazzetto dello Sport Bellaria presenti società di tutta Italia per un appuntamento molto atteso dalle giovanissime ginnaste.

I COMPLIMENTI DELLA SOCIETA’ - «Brave ragazze. Questo era per voi un appuntamento importante e avete raggiunto ottimi risultati. Siamo orgogliosi di voi, continuate così», con queste parole il presidente dell’Asu, Alessandro Nutta, ha voluto congratularsi, a nome della Società, con tutte le atlete che hanno rappresentato l’Asu in Emilia Romagna. «Queste medaglie - ha proseguito Nutta - sono il risultato del loro costante impegno, del sacrificio, dell’amore e della passione per la ginnastica. Le ragazze della nostra ’scuola ritmica’, allenate da Carlotta Longo, hanno raggiunto un ottimo livello tecnico - e quanto fatto a Igea Marina lo dimostra - e non possiamo che dirci fieri di loro».

GARE A SQUADRE – Ma veniamo ai risultati. Per la competizione a squadre, sono state decretate campionesse nazionali Csen, al corpo libero, Elisa Babolin, Margherita Muni, Eleonora Clemente. Primo posto, al nastro, anche per la squadra composta da Sophia Pevere, Elisa Peressutti, Giulia Sebastiani, Mariagrazia Gasparini.

PROVE SINGOLE - Per quanto riguarda invece le prove singole: Mariagrazia Gasparini è campionessa nazionale Csen al nastro, sul secondo gradino del podio, con lo stesso attrezzo, un’altra atleta dell’Asu, Alice Violin. Ma la società di Udine ha portato a casa un altro successo con il podio di Jennifer Del Frate, alla palla.

LE ATLETE ASU - La Silver Cup ha visto protagoniste moltissime atlete (dai 12 ai 15 anni, 2006-2003) della compagine bianconera e altrettante, come abbiamo visto, sono state le soddisfazioni. Per la Silver Cup B junior in pedana sono salite Elisa Quaiattini, Chiara Tabarro, Elena Pilosio, Carlotta Sirch, Francesca Bon, Madalina Agiurgiuculese. A gareggiare alla Silver Cup B Allieve, invece, Elisa Babolin, Margherita Muni, Eleonora Clemente. A contendersi la Silver Cup A Junior, infine, Alice Violin, Jennifer Del Frate, Marella Piersante, Elisa Peressutti, Sophia Pevere, Mariagrazia Gasparini, Giulia Sebastiani, Maggie Tavano.