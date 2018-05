Red Bull Illume Indoor Exhibit fa tappa da Atrio a Villach

UDINE - Sarà lo shopping center Atrio di Villach la sede più vicina al Friuli della mostra itinerante Red Bull Illume, la più grande competizione al mondo di fotografia sul tema avventura e sport d'azione, nota come 'l'Oscar' per questo settore dell'ottava arte'. Red Bull Illume Exhibit Tour Indoor presenta le 55 immagini, creative e insolite, che sono risultate finaliste all'edizione 2016 del contest internazionale indetto dalla celebre compagnia austriaca Red Bull GmbH di Salisburgo. La mostra sta attualmente muovendosi attraverso gli innovativi centri commerciali del gruppo SES, come parte di una partnership con il gigante commerciale Spar European Shopping Centres e per la prossima tappa del tour sarà allestita dal 22 maggio al 2 giugno 2018 appunto nel centro commerciale Atrio, il più grande della Carinzia.

L’esposizione è davvero, unica, imperdibile, perché propone scatti mozzafiato dal mondo della fotografia d'avventura e dello sport d'azione, che sono proiettati con l'innovativo sistema e ad alta risoluzione 4K Memento intelligente Frames™. I visitatori del centro commerciale potranno ammirarla durante i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 19:30, sabato dalle 09 alle 18. Una 'chicca' per tutti gli amanti della fotografia e dello shopping. Per saperne di più sul concorso e sul Red Bull Illume Exhibit Tour, fate un salto sul sito redbullillume.com.