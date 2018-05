Produrre birra artigianalmente? All’UniUd insegnano come fare

UDINE – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 19ma edizione del corso tecnico-gestionale sulla produzione della birra, organizzato dall’Università di Udine da giovedì 17 a sabato 20 maggio nella sede del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali di via Sondrio 2 a Udine. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare l’attività imprenditoriale di produttori di birra artigianale. La quota di iscrizione al corso (600 euro) comprende il materiale didattico e informativo e il pranzo del sabato. L’iscrizione va comunicata via email all’indirizzo cerevisia@uniud.it. Per informazioni, telefonare al numero 380-2412937.

IL CORSO è tenuto da Stefano Buiatti, docente di Tecnologia della birra all’Università di Udine e coordinatore dell’iniziativa, con Paolo Passaghe e Stefano Bertoli. Oltre alle lezioni teoriche è prevista prevede anche una dimostrazione pratica con la produzione di una cotta di birra presso il nuovo impianto pilota sperimentale dell’Ateneo friulano.

NEL DETTAGLIO, «giovedì – spiega Buiatti - si parlerà delle materie prime per la produzione della birra. Venerdì l’approfondimento verterà sugli adempimenti normativi, aspetti impiantistici ed economico-finanziari legati alle realtà dei microbirrifici, brewpub e della ‘birra agricola’. Sabato è prevista la produzione della birra e infine domenica verranno approfonditi aspetti tecnico pratici della produzione della birra artigianale».