Tre incidenti in serie: chiusa l'autostrada A4 tra Villesse e Palmanova

PALMANOVA - E’ chiusa dalle 13.30 di giovedì 10 maggio la A4 tra Villesse e Palmanova, perché la rimozione dei mezzi coinvolti in due diversi incidenti non poteva essere effettuata a traffico aperto. Anche lo svincolo in entrata a Villesse per chi è diretto verso Venezia è stato interdetto al traffico ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a Villesse per chi transita in direzione Venezia.

CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI - Sul posto sono ancora al lavoro il personale di Autovie, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici. Attualmente il traffico congestionato, bloccato nei tratti dove sono accaduti gli incidenti, viene fatto defluire utilizzando la corsia di marcia. Si registrano code fra Redipuglia e Villesse, in direzione Venezia, mentre in quella opposta ci sono code fra Portogruaro e Latisana.

I TRE INCIDENTI - Dopo un primo incidente tra mezzi pesanti verificatosi alle 10.30 tra Portogruaro e Cessalto, altri due due sinistri sinistri accaduti sempre in A4 fra Villesse e Palmanova. Nel primo sono due i mezzi pesanti coinvolti e uno degli autisti è ferito, mentre nel secondo, accaduto circa quattro chilometri più avanti in direzione nodo di Palmanova, un’auto ha tamponato un mezzo pesante finendo incastrata sotto il pianale. Anche in questo caso c’è un ferito. Il traffico è molto intenso anche per i tanti austriaci e tedeschi che si stanno riversando in Italia per l’Ascensione, il primo 'assaggio d’estate' per i vacanzieri d'oltre confine.