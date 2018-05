Il Palmanova Outlet Village compie 10 anni e dà il via ai festeggiamenti!

AIELLO – C’è un motivo in più per festeggiare i 10 anni di attività del Palmanova Outlet Village. Oltre alla festa a tema nel mondo delle fiabe ‘10 anni di Meraviglie’, sabato 12 Maggio, solo dalle 15 alle 20, ci sarà un’imperdibile occasione per fare acquisti sulle migliori marche a prezzi scontatissimi. Ci sarà, infatti, una promozione che prevede un ulteriore sconto del 40% dal prezzo outlet su tutti gli articoli presenti nei negozi del villaggio dello shopping friulano che partecipano all’iniziativa.

UNA SORPRESA SPECIALE PER TUTTI, un vero e proprio anticipo dei saldi che l’outlet friulano vuole ‘regalare’ ai propri clienti in occasione del decimo compleanno. Shopping, intrattenimento e animazione per una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Alice, il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, lo Stregatto, la Lepre Marzolina, Il Brucaliffo e la Regina di Cuori con la sua armata di carte, a partire dalle 14, accoglieranno gli ospiti in occasione dei festeggiamenti.

LA PIAZZETTA CENTRALE, dove sarà creata una scenografia a tema, sarà il fulcro delle attività di animazione. A far rivivere i personaggi di una delle favole più amate di sempre sarà una compagnia teatrale composta da sei artisti professionisti (Cappellaio Matto, Stregatto, Bianconiglio, Lepre Marzolina, Brucaliffo e Fenicottero Rosa). Sarà anche possibile intrattenersi con i vari personaggi e approfittare per scattare foto ricordo e strappare qualche autografo. Ci saranno 6 hostess/figuranti (Armata di Carte) e 2 modelle professioniste (Alice e la Regina di Cuori).

I FIGURANTI, travestiti da carte da gioco, si muoveranno all’interno dell’outlet friulano e coinvolgeranno adulti e bambini nelle varie attività di animazione. Si comincerà alle 14 con una speciale parata, che vedrà protagonisti tutti gli attori della fiaba. A seguire, alle 14.15, grande spettacolo di giocoleria comica e rocambolesca: protagonisti il Bianconiglio e la Lepre Marzolina. Alle 15.15, invece, l’arte della magia del Cappellaio Matto incanterà i presenti. Alle 16.15 sarà la volta del Brucaliffo, che coinvolgerà grandi e piccini con le sue spettacolari bolle di sapone e gli incredibili cerchi di fumo. Alle 17.15 esibizione di danza aerea dello Stregatto, espressione di grazia e leggerezza che sorprenderà ed emozionerà i presenti con le sue evoluzioni. La compagnia di artisti e figuranti si esibirà nell’arco del pomeriggio con spettacoli personalizzati e sarà a disposizione del pubblico per selfie e video. Dalle 17.30 in poi, dopo gli spettacoli, tutti in piazza per il taglio e la degustazione delle 10 torte a tema, realizzate da uno dei migliori maestri pasticcieri della nostra regione. Il Village ringrazia tutti coloro che contribuiranno con la loro presenza a rendere così speciale questa giornata.