Braida in Fest: Simone Piva e Viola Velluto in concerto

CIVIDALE - Serata dedicata alla migliore musica del nostro territorio quella che si svolgerà il prossimo sabato 12 maggio al Parco Braida di Cividale del Friuli nell’ambito del calendario della tre giorni Braida in Fest.

ASSOLUTO PROTAGONISTA dell’evento sarà Simone Piva, cantante e chitarrista conosciuto nel contesto musicale locale e nazionale, che assieme ai suoi Viola Velluto si esibirà in un coinvolgente concerto. Per l’occasione, l’istrionico artista e la sua band presenteranno in anteprima il videoclip della nuova canzone ‘Imprevisti’. Il video, diretto da Marco Camarda, girato in diverse location del Friuli Venezia Giulia, parla di una giovane pole dancer che, a un bivio della sua vita, si trasforma in una delle più forti e discusse iconografie messicane, la ‘Flaquita’.

A IMPREZIOSIRE ULTERIORMENTE LA SERATA ci sarà, a partire dalle 21.30, l’esibizione di un altro gruppo proveniente dal nostro territorio che sta facendo molto parlare di sé, i Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, quintetto folk pop che lo scorso settembre ha tra l’altro aperto il concerto lignanese delle star mondiali Franz Ferdinand. A completare il programma, prima e dopo i concerti, il dj set dei Gel. La serata, organizzata in collaborazione con l’etichetta made in Friuli Venezia Giulia Toks Records, a è a ingresso libero. Tutte le info su www.toks.world e sulla pagina Facebook Toks Records.