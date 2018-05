E' tempo di Sapori Pro Loco: la buona cucina del Fvg protagonista a Villa Manin

CODROIPO - Ritorna Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia: la 17^ edizione si svolgerà come da tradizione nel prato tra le esedre della magnifica Villa Manin a Passariano di Codroipo il 12- 13 maggio e il 18-19-20 maggio (inaugurazione ufficiale con le autorità domenica 13 maggio alle 11).

CONFERMATO IL FORMAT di successo che vedrà le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia proporre, ognuna nel proprio stand, i migliori piatti tipici del territorio regionale a prezzi popolari e con l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili e biodegradabili (la manifestazione ha il certificato di Ecofesta). Per i visitatori sarà presente pure una fornita enoteca con i vini regionali (gestita dalle Pro Loco di Bertiolo e Buttrio), la birroteca con le birre artigianali (Pro Loco Rivolto) e una gelateria con gelato artigianale (Pro Loco Passariano). In totale oltre 100 prodotti tipici presentati da 36 Pro Loco e 37 eventi collaterali, dai concerti alle animazioni e visite guidate (programma completo su www.saporiproloco.it).

NUMERI E NOVITÀ - Sapori Pro Loco 2018 vedrà all’opera 36 Pro Loco che proporranno 85 piatti tipici i quali, insieme a 12 birre artigianali, una quarantina di vini del territorio e i gelati artigianali, fanno salire il «menù» a oltre un centinaio di referenze. Sono 37 gli eventi collaterali e gli stand informativi inseriti nel ricco programma. Tra le novità rispetto lo scorso anno la presenza di due Pro Loco, che tornano a Villa Manin dopo essere state tra le protagoniste in passate edizioni: sono quella di Pagnacco e una delle due padrone di casa, ovvero la Pro Loco Villa Manin (l'altra del borgo è la Pro Loco Passariano). Altra novità gli show cooking con gli illustri chef Scarello e Pontoni inseriti nel calendario dei consueti incontri con Ersa FVG, nonché lo stand – bottega con in vendita i prodotti agroalimentari certificati AQUA. Inoltre venerdì 18 maggio alle 21.30 concerto del gruppo di musica balcanica Radio Zastava e sabato 19 maggio alle 21.30 il cantautore Doro Gjat che presenterà in anteprima il suo nuovo album Orizzonti Verticali. Due eccellenze musicali del Friuli Venezia Giulia ormai note anche fuori dai confini regionali.

PREZZI POPOLARI ED ECOSTOVIGLIE - Anche quest’anno Sapori Pro Loco propone la sua filosofia di degustazioni a prezzi accessibili a tutti: i piatti proposti andranno da un minimo di 1,50 a un massimo di 4,50 euro (prezzo rimasto invariato da diversi anni), in modo da dare a tutti la possibilità di assaggiare quante più specialità possibili. A Sapori Pro Loco si useranno inoltre posate, piatti e bicchieri compostabili: una scelta che significa rispetto e amore per la natura (per questo la manifestazione gode del marchio di Ecofesta).

PRODOTTI CERTIFICATI AQUA - Negli stand delle Pro Loco saranno protagonisti in molte ricette i prodotti certificati con il marchio di qualità Aqua della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia garantiti dal disciplinare di produzione. Prodotti che si potranno anche degustare nel nuovo stand-bottega dedicato. Inoltre le filiere di alcuni di essi e quella del vino e della birra, nonché di altri prodotti di eccellenza, saranno al centro di approfondimenti con degustazione nello Spazio incontri.

INCONTRI - Oltre a quelli sull'agroalimentare con Ersa sopracitati, ci saranno anche altri interessanti momenti di approfondimento. Sabato 19 maggio nello Spazio Incontri alle 17.30 doppio appuntamento con il settimanale Il Friuli sul No profit oggi in Friuli di Carlo Baldassi e un focus sul panorama regionale odierno e una visione del futuro del Friuli Venezia Giulia. Alle 18.30 presentazione del Festival Conoscenza in festa, a cura dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con la Fondazione Friuli, il MIUR e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

MERCATINI - Per gli appassionati di antiquariato domenica 13 maggio dall'alba al tramonto Mercatino del Doge. A cura di Pro Loco Passariano, Confcommercio Udine - Mandamento della Bassa Friulana, in collaborazione con FIVA e Consorzio Ambulanti FVG. In contemporanea in piazza dei Dogi En Plein air in Villa, esposizione d'arte a cura del Circolo Culturale Artistico Quadrivium di Codroipo (sarà replicata anche domenica 20 maggio).