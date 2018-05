Gli eventi in programma sabato 12 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Ritorna Sapori Pro Loco

La grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia: la 17^ edizione si svolgerà come da tradizione nel prato tra le esedre della magnifica Villa Manin a Passariano di Codroipo il 12- 13 maggio e il 18-19-20 maggio (inaugurazione ufficiale con le autorità domenica 13 maggio alle 11). Maggiori info, qui.

Braida in Fest

Serata dedicata alla migliore musica del nostro territorio quella che si svolgerà il prossimo sabato 12 maggio, dalle 21.30, al Parco Braida di Cividale del Friuli nell’ambito del calendario della tre giorni Braida in Fest. Info, qui.

Il Palmanova Outlet Village compie 10 anni

C’è un motivo in più per festeggiare i 10 anni di attività del Palmanova Outlet Village. Oltre alla festa a tema nel mondo delle fiabe ‘10 anni di Meraviglie’, sabato 12 Maggio, solo dalle 15 alle 20, ci sarà un’imperdibile occasione per fare acquisti sulle migliori marche a prezzi scontatissimi. Ci sarà, infatti, una promozione che prevede un ulteriore sconto del 40% dal prezzo outlet su tutti gli articoli presenti nei negozi del villaggio dello shopping friulano che partecipano all’iniziativa. Tutte le info, qui.

Rosazzo da Rosa

Abbazia di Rosazzo (Manzano). Aperitivi musicali, visite guidate tra le rose, incontri tematici con garden designer, scrittori e chef. Sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno la XIII edizione di Rosazzo da Rosa, la manifestazione floreale dedicata alle rose e all’arte verde, che si terrà il 12 e 13 maggio, nella cornice millenaria dell’Abbazia di Rosazzo. I dettagli, qui.

Festa degli Asparagi di Tavagnacco

Il 12 maggio si comincerà la giornata sempre alle 12.30 con le degustazioni. Alle 18, con Onav, è previsto un laboratorio del gusto all’insegna di ‘Asparagi e Vini Bianchi’. In serata, alle 21, Nicola Straballo Band in concerto. Info, qui.

Manifestazioni Nazionali UILDM

Fino a sabato 12 maggio si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro (Udine) (Bella Italia & Efa Village, viale Centrale, 29) le Manifestazioni Nazionali UILDM, il più importante incontro annuale che riunisce tutte le Sezioni locali e la Direzione Nazionale dell’associazione, che da 60 anni opera per favorire l’integrazione delle persone con disabilità, promuovere l’informazione e la ricerca sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Info, qui.

Giornata delle Sport Integrato

Un appuntamento fatto di molte cose, e che senza dubbio saprà raccontare il vero spirito racchiuso dentro una breve, quanto grande, parola: sport. Stiamo parlando della Giornata dello Sport Integrato (che si svolgerà il 12 maggio, dalle 15, a Udine), un appuntamento aperto a tutti coloro che vogliono provare queste discipline (gratuitamente, previa iscrizione a csenfriuli@tiscali.it, oppure 348 5296037). Info, qui.

Fanfara dei Bersaglieri in concerto

Il 12 maggio alle 18 nelle gallerie del centro commerciale l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta formata da Bersaglieri in congedo e soci simpatizzanti appassionati della musica bersaglieresca. La compagine musicale eseguirà sia brani bersagliereschi che fuori ordinanza. Le loro complesse figure geometriche, eseguite a tempo di musica, hanno riscosso un crescendo di successi e riconoscimenti in tutta la penisola e saranno presentate al pubblico del centro commerciale Città Fiera. Il concerto sarà accompagnato dalla sfilata della Fanfara e dall’esecuzione del caratteristico passo di corsa ed altre marce d’ordinanza. Il programma prevede un repertorio musicale classico accompagnato dal canto vocale dei componenti, un momento di raccoglimento in onore dei militari caduti in guerra, l’intonazione dell’inno di Mameli e del Silenzio. A Città Fiera si potrà ammirare la Fanfara in rigorosa tenuta militare e cappello piumato; l’evento rientra tra le manifestazioni di avvicinamento al Raduno Nazionale Bersaglieri di San Donà di Piave 2018, previsto dal 7 al 13 maggio 2018.

Boxe: i Superpiuma Popescu e Nicusor, a Martignacco

Sabato 12 maggio alle 18.30, per la prima volta al centro commerciale di Martignacco, in Piazza Show Rondò del Città Fiera, si sfideranno due pugili professionisti. Maggiori info, qui.

‘Presentazione del libro: Allah, la Siria, Bashar e basta?’

Sabato 12 maggio, alle 17, alla sala Corgnali, della Biblioteca Civica «Joppi», Sezione Moderna, in via Bartolini 5, a Udine, il Comitato Stop the war- Udine for Syria organizza un incontro, patrocinato dal Comune di Udine, sugli sviluppi della situazione siriana e dell’estremismo religioso, prendendo spunto da un volume edito da BiancaeVolta Edizioni di Povolettto e presentato in questi giorni al Salone del Libro di Torino, ad opera dell’archeologo dell’Università di Udine dott. Alberto Savioli.

‘Carmina Nova. Ad cantum leticiae’

Dopo il successo del concerto commemorativo di domenica scorsa a Udine in occasione dell’anniversario del terremoto, il Coro Vincenzo Ruffo città di Cervignano diretto da Davide Pitis, presenterà sabato 12 maggio, alle 19, alla Casa della Musica di Cervignano, il loro ultimo lavoro discografico dal titolo ‘Carmina Nova. Ad cantum leticiae’, frutto di una importante collaborazione transfrontaliera con un ensemble francese di musica rinascimentale.

32° Biker Fest, a Lignano

Dal 10 al 13 maggio Lignano Sabbiadoro ospiterà il Biker Fest International, il più grande raduno di amanti delle moto in Italia e uno dei più conosciuti in Europa, ormai giunto alla sua 32° edizione. Maggiori info, qui.

Premio corale ‘Lucia Ferigutti’

Sabato 12 maggio, a Palmanova, inizierà il Premio corale ‘Lucia Ferigutti’, che si articola in due categorie, i ‘Cori di voci bianche’ e i ‘Cori giovanili’. La giuria di esperti chiamata a valutare le singole esibizioni sarà presieduta dal maestro Fabio Alberti. La cerimonia di consegna della borsa di studio ‘Lucia Ferigutti’ 2018 è in programma al teatro Gustavo Modena per la sera di sabato 12 maggio, alle 20: la premiazione sarà preceduta da un concerto del Coro Artemia di Torviscosa, vincitore del Premio corale ‘Lucia Ferigutti’ nell'edizione 2017 del Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova.

Mostra

Sabato 12 maggio, alle 16, alla Torre Medioevale di Moggio Udinese, è in programma la presentazione e l’inaugurazione della mostra ‘Emozioni a carboncino e china’, verranno presentati gli schizzi di Fred Pittino realizzati per la Chiesetta di Borgo al Ponte, i disegni della scuola professionale comunale anni 1938-1940 e i lavori realizzati dagli studenti della Scuola Professionale di Moggio Udinese negli anni 60-70.

Premio Terzani

L’inviato della Stampa Domenico Quirico è il vincitore del Premio Terzani 2018 per Succede ad Aleppo, l’intenso saggio testimonianza sulla guerra civile in Siria, editoLaterza. Riceverà il riconoscimento da Angela Terzani Staude, presidente di Giuria, nella serata di domani, sabato 12 maggio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle 21.