Gli eventi in programma domenica 13 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Ritorna Sapori Pro Loco

La grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia: la 17^ edizione si svolgerà come da tradizione nel prato tra le esedre della magnifica Villa Manin a Passariano di Codroipo il 12- 13 maggio e il 18-19-20 maggio (inaugurazione ufficiale con le autorità domenica 13 maggio alle 11). Maggiori info, qui.

Rosazzo da Rosa

Abbazia di Rosazzo (Manzano). Aperitivi musicali, visite guidate tra le rose, incontri tematici con garden designer, scrittori e chef. Sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno la XIII edizione di Rosazzo da Rosa, la manifestazione floreale dedicata alle rose e all’arte verde, che si terrà il 12 e 13 maggio, nella cornice millenaria dell’Abbazia di Rosazzo. I dettagli, qui.

18^ Giornata Nazionale dei Sentieri Cai

Torna la giornata, promossa da Club Alpino Italiano e Federparchi, per valorizzare i territori protetti e promuovere l'escursionismo naturalistico e culturale. Domenica 13 maggio si terrà in tutta Italia la 6^ edizione di ‘In Cammino nei Parchi’ inserita nell'ambito della 18^ Giornata Nazionale dei Sentieri Cai, con l'invito a camminare in libertà alla scoperta dei paesaggi e dei parchi italiani, incontrandosi sui sentieri. Maggiori info, qui.

26^ Corsa per Haiti

L’evento, ormai giunto alla sua 26^ edizione, offrirà la possibilità di scegliere fra tre percorsi: la Granfondo, 141 chilometri per un dislivello complessivo di oltre 3200 metri; la MedioFondo 85 chilometri con 1800 metri di dislivello e i 77 chilometri della Cicloturistica. Per tutti la partenza è in programma il 13maggio alle 8.30 nel centro storico di Cividale. Maggiori info, qui.

Festa degli Asparagi di Tavagnacco

Il 13 maggio è in programma il gran finale. La giornata prenderà il via alle alle 11.30 con ‘Tavagnacco incontra Sauris’: il mercatino delle eccellenze saurane ed esibizione musicale dei Pirlvleitars. La giornata proseguirà alle 12 con le degustazioni. Alle 16, in programma ancora animazioni e laboratori per bambini con l’Oratorio Arcobaleno. Alle 17.30 spazio alla musica itinerante con Luna Troublante e alle 20 si balla con l’orchestra Caramel. Info, qui.

Corno di Rosazzo Dog Show

Domenica 13 maggio, a partire dalle 9, in occasione della Fiera dei Vini, in Piazza Divisione Julia, avverrà la prima edizione del "Corno di Rosazzo Dog Show", la sfilata di bellezza per cani di razza e e meticci che saranno valutati da esperti giudici.

Bicimaggio

Domenica 13 maggio doppio appuntamento con Bicimaggio. Alle 9 tutti al bocciodromo di Cussignacco alle 12.30 per la 22^ edizione della Ciclofesta Udine Sud a cura sempre di Ciclo Assi Friuli (in caso di maltempo posticipata al 20 maggio), mentre alle 18 l'appuntamento è al Centro Socio Riabilitativo Educativo di via Piutti 156 per la presentazione del libro ‘In bicicletta da Roma a Capo Nord. Il viaggio di Antonella Gentile’.

32° Biker Fest, a Lignano

Dal 10 al 13 maggio Lignano Sabbiadoro ospiterà il Biker Fest International, il più grande raduno di amanti delle moto in Italia e uno dei più conosciuti in Europa, ormai giunto alla sua 32° edizione. Maggiori info, qui.

Premio corale ‘Lucia Ferigutti’

Domenica 13 maggio, alle 18, in teatro Modena di Palmanova avrà luogo la cerimonia di consegna delle borse di studio ai solisti, ai gruppi di musica da camera, alle orchestre e ai cori scolastici (sezione concorso scuole) e della borsa di studio ‘Palmanova Città Unesco’. Seguirà un concerto dei vincitori delle borse di studio.

Alina Marazzi alla Cineteca del Friuli

La Cineteca del Friuli è anche quest’anno fra i protagonisti degli eventi organizzati presso lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia al Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso al Lingotto fino al 14 maggio. L'appuntamento è con Alina Marazzi, la regista di Un’ora sola ti vorrei, Per sempre, Vogliamo anche le rose e Tutto parla di te, che domenica 13 maggio alle 14.30 dialogherà con il direttore della Cineteca Livio Jacob nell’incontro moderato dalla storica del cinema Micaela Veronesi.

Riapre il ‘Villaggio degli orsi’

Storie di orsi, lupi, sciacalli e linci, per scoprire curiosità e aneddoti e la parte più misteriosa della loro vita, anche attraverso materiale documentario e video. È quello che propone, in un’attività che prosegue ormai da anni, il centro visite ‘Il villaggio degli orsi’ di Stupizza di Pulfero (Ud), che riapre i battenti per la stagione 2018 domenica 13 maggio, dalle 10.30.