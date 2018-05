Colpo al deposito attrezzi della forestale: bottino da 20 mila euro

VERZEGNIS – Colpo grosso nel deposito attrezzi degli operai forestali della Regione Fvg a Verzegnis. I ladri sono riusciti a introdursi nel deposito in località Avons portando via gran parte del materiale che vi era contenuto: motoseghe, decespugliatori e altri attrezzi utili alla messa in sicurezza delle piste forestali e dei corsi d’acqua.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì, con il sistema di allarme che è scattato verso le 3 del mattino. All’arrivo dei carabinieri di Tolmezzo, però, dei ladri non c’era già alcuna traccia. Il bottino si aggira sui 20 mila euro. I furfanti sono riusciti a forzare prima il cancello di ingresso poi una delle finestre per entrare nel magazzino.