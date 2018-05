Conto alla rovescia per la 36^ sagra dei cjalčons

PONTEBBA - A Studena Bassa, frazione di Pontebba, torna la sagra dei cjalčons. Per due giorni il piccolo centro montano offrirà ai suoi ospiti golosi piatti della cucina locale, serate musicale ed eventi.

SABATO 26 MAGGIO, dalle 17.30, è in programma ‘Une corsute pa li borgadis di Studene Basse’, gara non competitiva aperta a tutti (il percorso è lungo 5 chilometri). Le iscrizioni si potranno effettuare dalle 16.30. In serata, dalle 20, si svolgeranno invece le premiazioni. Dalle 21 è in programma una serata danzante.

DOMENICA 27 MAGGIO, alle 11 chicchi aperti. Poco dopo, alle 12 sarà aperta anche la cucina che offrirà grigliate, frico, vini e, ovviamente, i cjalčons di Studena Bassa. Alle 16 giochi per tutti. alle 20 un’altra serata danzante. L’intera sagra si svolge al coperto.