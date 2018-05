Ubriaco devasta l'ufficio turistico di Lignano: denunciato

LIGNANO SABBIADORO – Era completamente ubriaco e in preda ai fumi dell’alcol ha cominciato a ribaltare tavoli e sedie e danneggiato alcune suppellettili per un danno complessivo di circa 1.000 euro. Per questo un 28enne di nazionalità austriaca è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana.

Il fatto è accaduto giovedì mattina all’ufficio di PromoturismoFvg di Lignano Sabbiadoro. Il 28enne, subito rintracciato dai militari dell’Arma, non solo è stato sanzionato amministrativamente per lo stato di ubriachezza, ma è stato anche deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.