Friuli Colli Orientali: successo alla presentazione dei vini a Copenaghen

FVG - Hanno destato grande interesse i vini della Doc Friuli Colli Orientali e Ramandolo, a Copenaghen, dove sono stati presentati di recente a un selezionato numero di operatori del settore enologico (ristoratori e importatori). Sedici le aziende friulane presenti con 4 vini a testa: bianchi e rossi; fermi e frizzanti. L'evento è stato realizzato presso il prestigioso Moltkes Palæ della capitale danese con il format del walk around testing (riservato esclusivamente alle aziende dei Colli Orientali). Alla giornata di presentazione e degustazione hanno partecipato oltre 100 importatori e il Consorzio ha realizzato anche 2 masterclass: una sui vini bianchi autoctoni (Friulano e Ribolla gialla) e la seconda sui vini rossi autoctoni (Schioppettino e Pignolo), alle quali hanno partecipato 20 persone, su invito.

A BREVE UNA DELEGAZIONE DANESE IN FVG - «In Danimarca abbiamo trovato un mercato del vino preparato e in crescita - spiega il presidente consortile, Michele Pavan -, ma il Friuli VG è poco presente anche se, i nostri bianchi, sono abbastanza conosciuti. I primi riscontri che abbiamo avuto dalle aziende, sono positivi e, per rafforzare il rapporto con questo Paese, a breve ospiteremo una loro delegazione di giornalisti e buyer nel nostro territorio. Inoltre, il tour promozionale internazionale dei vini dei Colli Orientali proseguirà prossimamente con alcuni appuntamenti già previsti in Germania, Olanda e nelle Repubbliche baltiche».