Come fare per smettere di fumare? In programma un corso a Udine

UDINE - Aperte le iscrizioni al corso per smettere di fumare organizzato dal Centro per il Tabagismo dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI per partecipare ad un nuovo corso per «smettere di fumare» che è organizzato dal Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata.

IL CORSO è la seconda edizione del programma per il 2018 e avrà inizio lunedì 14 maggio, nella sede di Via Pozzuolo 330 a Udine dalle 19 e fino alle 21. Il percorso prevede dieci incontri serali distribuiti su quattro settimane: la prima settimana tutte le sere dal lunedì al venerdì, la seconda settimana tre incontri serali, la terza e l'ultima settimana un solo incontro.

L'ATTIVITÀ SI SVOLGE IN GRUPPO, condotto da operatori esperti del tema, con l'obiettivo di insegnare tecniche e stratagemmi per smettere di fumare e soprattutto per mantenere l'astinenza nel tempo. L'intervento non si limita unicamente alla dismissione dell'uso di tabacco, ma prende in considerazione le varie abitudini e ritualità comportamentali che ruotano attorno allo stile di vita del fumatore. È un'opportunità per esaminare anche altri comportamenti a rischio per la salute, in funzione dell'adozione consapevole di stili di vita corretti. Offre inoltre la possibilità di conoscere e gestire gli effetti che possono insorgere con lo smettere grazie all'aiuto di operatori d'esperienza in materia e il supporto del Centro per il tabagismo.

Per iscrizioni e informazioni è possibile chiamare il numero 0432 806650 oppure 806635 dalle 9 alle 17.