A Sounds Good! arriva ‘The happy prince’

UDINE – Torna l’appuntamento con Sounds Good!, ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano: in prima visione lunedì 14 maggio alle 20 al Visionario ‘The happy prince’, interpretato e diretto con partecipazione e maestria da Rupert Everett, un’opera intimista che ci mostra l'altra faccia del grande Oscar Wilde. Disponibile presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English.



THE HAPPY PRINCE - Oscar Wilde, dopo il periodo di successi letterari e teatrali, è caduto in disgrazia. Processato per la sua omosessualità e condannato a due anni di lavori forzati è uscito dal carcere minato nella salute e nell'animo. Esiliatosi a Parigi, dopo un tentativo di ricostruire il rapporto con la moglie, torna ad unirsi al giovane Lord Douglas e precipita sempre più nel disastro totale. Gli restano solo le sue fiabe con le quali si conquista l'affetto di due ragazzi di strada. Presentato in concorso al Festival di Berlino, un’opera fortemente voluta e inseguita da Everett che mostra la statura umana e morale del grande intellettuale inglese.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.