Riapre i battenti per la stagione 2018 il centro visite ‘Villaggio degli orsi’

STUPIZZA – Storie di orsi, lupi, sciacalli e linci, per scoprire curiosità e aneddoti e la parte più misteriosa della loro vita, anche attraverso materiale documentario e video. È quello che propone, in un’attività che prosegue ormai da anni, il centro visite ‘Il villaggio degli orsi’ di Stupizza di Pulfero (Ud), che riapre i battenti per la stagione 2018 domenica 13 maggio, dalle 10.30. Il centro è situato sul fiume Natisone, in un luogo paesaggisticamente interessante e da dove si dipartono alcuni sentieri per il monte Mia e per Montefosca lungo la valle del Bodrino e lungo il Natisone, luoghi di presenza storica dell'orso.

IL CENTRO rimarrà aperto ogni domenica fino al mese di settembre. Per informazioni è a disposizione il 340 1637903 ed è attiva la pagina Facebook ‘Il Villaggio degli orsi’. Per conoscere la vita degli orsi quasi in tempo reale è inoltre possibile seguire il profilo Instagram ‘orsomirtillo2018’.

NELLA GIORNATA DI RIAPERTURA sarà possibile conoscere dove e come stanno trascorrendo le loro giornate gli orsi Mirtillo, Elisio e Francesco, monitorati anche grazie a collari satellitari dall'Università di Udine nell'ambito del progetto Interreg Nat2Care del Parco delle Prealpi Giulie. Dalle 10.30 alle 17.30 si svolgeranno le visite guidate al centro con la visione dei filmati sugli orsi e altre specie. Alle 13 gli ospiti potranno gustare un piccolo buffet offerto dall’Associazione del Villaggio degli orsi e, quindi, partecipare a una passeggiata naturalistica sul tema ‘grandi carnivori e fauna selvatica’. L'entrata la centro e tutte le attività sono gratuite. Presso il centro sarà inoltre possibile acquistare prodotti locali tipici. Presso l'area è presente un'ampia area picnic con alcuni giochi per bambini.