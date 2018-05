Rainbow Village 2018: appuntamento al Parco di Sant’Osvaldo

UDINE - Quindici associazioni friulane e giuliane riunite per celebrare la Giornata Internazionale Contro la Lesbo-Omo-Bi-Transfobia. L'evento regionale del Fvg, un pomeriggio di arte, cultura e divertimento. Appuntamento a domenica 27 maggio, dalle 15 alle 23, al Parco di Sant’Osvaldo (via Pozzuolo 330, Udine).

LA GIORNATA - Il 17 maggio 1990 l'Oms rimuove l'omosessualità dall'elenco dei disturbi mentali. Nell'anniversario di questa data, con la risoluzione del 26 aprile 2007, il Parlamento Europeo istituisce ufficialmente la Giornata internazionale contro la lesbofobia, l'omofobia, la bifobia e la transfobia; una giornata volta a promuovere l'uguaglianza di tutti gli essere umani, a celebrare le differenze e a contrastare la violenza.

L’EVENTO - Il 27 maggio le principali associazioni friulane e giuliane che si occupano di decostruzione degli stereotipi, lotta per la libertà sessuale, parità di genere, diritto all'uguaglianza di fronte alla legge, femminismo, anti-razzismo e intersezionalità si ritrovano al Parco di Sant'Osvaldo dalle 15 per offrire alla cittadinanza una giornata di cultura, informazione, arte, musica e spettacolo. La grande festa del Friuli Venezia Giulia per costruire insieme e con gioia un mondo migliore. Nel pomeriggio le associazioni illustreranno le loro attività e la loro presenza sul territorio e offriranno dei workshop gratuiti con cui intendono trasmettere i loro valori in modo informale, esperienziale e interattivo. Seguirà una tavola rotonda in cui docenti provenienti dall'Università di Udine e da quella di Trieste affronteranno il tema dell'omosessualità in un'ottica multidisciplinare (letteratura, storia, psicologia e diritto). Sul palco ci saranno letture sceniche, band locali, musica e performance canore e il tutto si concluderà con un dj set. Evento promosso e organizzato da AssociazioneUniversitaria Iris - Associazione Universitaria dell'Università degli Studi di Udine, con il patrocinio di Università degli Studi di Udine e il sostegno del Comune di Udine, del Garante Regionale dei Diritti alla Persona, della Commissione Pari Opportunità Comune di Udine.