Corno di Rosazzo Dog Show: sfilata di bellezza, canina!

CORNO DI ROSAZZO - Domenica 13 maggio, a partire dalle 9, in occasione della Fiera dei Vini, in Piazza Divisione Julia, avverrà la prima edizione del "Corno di Rosazzo Dog Show", la sfilata di bellezza per cani di razza e e meticci che saranno valutati da esperti giudici. Tutte le persone che possiedono un cane dai 4 mesi in su possono partecipare all'esposizione amatoriale, senza esibire il pedigree per i cani di razza.

IL PROGRAMMA - La giornata prenderà il via alle 9 con l’inizio delle iscrizioni. Alle 10.30 a conclusione delle iscrizioni, prenderanno avranno inizio i giudizi con i vari raggruppamenti e best in show finale con premiazioni attorno alle 12. Le premiazioni saranno per il miglior meticcio, per il cucciolo più bello, per il miglior anziano, il più grande, il medio, il più piccolo, il più simpatico, il cane che viene da più distante, il gruppo iscritto più numeroso con singolo padrone, il miglior cane da caccia, quello più elegante, la migliore coppia (maschio e femmina stessa razza), il raggruppamento di razza più numerosa, il soggetto con l'accompagnatore bambino più bravo a condurlo, quello col pelo più lungo, quello con più colori del pelo, il più dolce, quello con gli occhi più chiari e quello col pelo più vaporoso. Gran finale col best in show dei cani più votati dalla giuria. Il primo premio sarà una bicicletta, al secondo un cellulare, al terzo un'aspirapolvere, più altri premi per i podi dei vari raggruppamenti offerti dalla Ma-Fra for Pet. Ma ci sarà un chilo di crocchette omaggio per ogni cane iscritto distribuito dalla Mister Mix Dog. L'evento si terrà sotto il tendone con qualsiasi condizione meteo.

Per informazioni si può contattare l'Agenzia Astol Models: 3297185333 | Facebook |