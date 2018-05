A Osoppo al via la terza edizione della 'Festa nel paese delle orchidee'

OSOPPO - E’ in arrivo la terza edizione della Festa nel paese delle orchidee, in programma a Osoppo nel weekend del 18, 19 e 20 maggio. La giornata clou sarà anche stavolta quella domenicale, con la Mostra mercato delle orchidee, le escursioni e le visite guidate, animazioni e laboratori per i più piccoli, le creazioni dei ‘madonnari’ di strada, gli stand enogastronomici e la musica dal vivo. La manifestazione è organizzata dal Comune nell’ambito del suo progetto di promozione e valorizzazione delle 33 specie di orchidee spontanee che sono state individuate proprio nel territorio di Osoppo. I percorsi delle orchidee selvatiche sono tre e possono essere affrontati liberamente nel rispetto del territorio e delle orchidee stesse, con l'aiuto dei pannelli illustrativi in italiano e inglese.

VENERDI' 18 maggio dalle 17, alla sala Consiliare è in programma un incontro divulgativo dal titolo: ‘Riscoprire, valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e il paesaggio: presentazione dei contenuti e dei risultati del progetto LIFE Magredi grassland’. A cura della Regione Fvg, Paesaggio e Biodiversità. a seguire, in serata, dalle 20.30, alla sala consiliare si terrà un incontro dal titolo ‘Osoppo, orchidee e …’ di Marco Gon, a cura del CAI di Gemona del Friuli, gruppo di Osoppo.

SABATO 19 maggio, dalle 15.30, è in programma un ritrovo piazza 1848 per la 'Bicicletade fra aghis, prâts e orchideis – Biciclettata lungo i sentieri e i prati di Osoppo', della durata di circa 2 ore, un appuntamento adatto a tutti. Consigliata prenotazione cell. 389.4983088. Sempre nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, al Vivaio Andriolo, in via Matteotti, 114 è prevista una visita libera al vivaio. Dalle 18, in piazza Dante è invece in programma l'apertura degli stand enogastronomico e dj Sìset scura della Pro Loco di Osoppo.

DOMENICA 20 maggio, dalle 9, in piazza 1848 e via Fabris si terrà l'apertura della mostra mercato di piante e fiori e mercatino di oggettistica, dalle 10, alla sala consiliare è prevista l'apertura della mostra mercato orchidee, a cura della Federazione Italiana Orchidee. Dalle 10 alle 13 , invece escursioni guidate lungo i sentieri di Osoppo alla scoperta delle orchidee spontanee in fioritura (durata: circa un’ora). E' stata organizzata una navetta dalla piazza del Municipio con apposito pulmino. Prenotazioni presso l’Ufficio IAT (cell.389.4983088). Dalle 10.30, al Teatro della Corte, Mostre, spettacoli, balli e canti sul tema delle orchidee degli allievi delle scuole di Osoppo, a cura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Osoppo. Dalle 11, nella sottosala consiliare, si terrà la conferenza sul tema ‘Alla ricerca delle orchidee dell’Ecuador’, a cura della Federazione Italiana Orchidee. Dalle 12, nella sottosala consiliare, è in programma 'Fiori nel piatto’, storie di fiori e degustazioni, a cura di Claudia Pavoni ed Elena Zanni. Dalle 11.30 alle 13.30 ci sarà una visita all’Orto Botanico. Prenotazioni presso l’Ufficio IAT (cell. 389.4983088). Dalle 12, in piazza Dante e piazza 1848, è prevista l'apertura dei chioschi enogastronomici. Dalle 14 alle 18, in via Fabris 29 si svolgeranno dei aboratori creativi sulle orchidee con materiali naturali o riciclati, truccabimbi a tema orchidee. Dalle 15, al Forte di Osoppo si terrà il ‘Trofeo dell’Orchidea’, gara di karate a cura della Scuola di karate di Osoppo. alla stessa ora, in piazza 1848 è previsto un incontro di giardinaggio ‘Rose e dintorni’ con il Maestro giardiniere Carlo Pagani. A cura di AIGP Associazione Italiana Giardinieri Professionisti. Dalle 15 alle 17, ancora escursioni guidate lungo i sentieri di Osoppo alla scoperta delle orchidee spontanee in fioritura (durata: circa un’ora). Prenotazioni presso l’Ufficio IAT (cell. 389.4983088). Dalle 16, in piazza Napoleone I - ci sarà lo spettacolo per bambini ‘Colorina e le verdure dell’orto’. A cura dell’Associazione ‘Anà-Thema Teatro’. Dalle 16.30, al Forte di Osoppo, ancora una visita guidata al colle e al Forte di Osoppo a cura dell’Ufficio Iat.

Dalle 17, alla sala Consiliare è in programma una corso teorico-pratico ‘Introduzione al meraviglioso mondo delle orchidee: come mantenerle in casa, tecniche di rinvaso e coltivazione’. Si invita a portare le proprie piante da rinvasare. A cura della FIO (Federazione Italiana Orchidee). Dalle 18, ancora in piazza 1848, intrattenimento musicale con l’orchestra ‘Straballo band’.

INOLTRE - In via Fabris e piazza del Municipio, i madonnari saranno all’opera. IAl Forte di Osoppo ci sarà un accampamento storico didattico: esperti in uniforme storica illustreranno le attività della guarnigione dell’Artiglieria da Fortezza che presidiava, nel periodo della Grande Guerra, il Forte di Osoppo. Infine, nell’atrio del Municipio è in programma una mostra elaborati realizzati dalla classe 4° del liceo I.S.I.S. ‘Malignani’ di Udine nell’ambito del progetto di lavoro ‘il tema delle orchidee nella grafica e nell’arte’. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, nel portico antistante l’Ufficio IAT è in programma un laboratorio creativo per bambini a tema floreale. A cura dell’Associazione ‘Nostro futuro’.