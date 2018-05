Il grande ritorno della Royal Philharmonic Orchestra al Giovanni da Udine

UDINE - È un graditissimo ritorno quello della Royal Philharmonic Orchestra al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove il pubblico ha potuto apprezzarla nel 2011 in una memorabile esecuzione di Berlioz, Rachmaninov e Brahms. Ora, l’illustre compagine britannica è attesa sul palcoscenico friulano sabato 19 maggio 2018 con inizio alle 20.45 per un nuovo viaggio nelle più celebri partire del repertorio russo e mitteleuropeo sotto la guida del giovane e già affermatissimo conductor polacco Krzysztof Urbański.

IL CONCERTO della Royal Philharmonic Orchestra sostituisce l’appuntamento con l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo e il maestro Yuri Temirkanov previsto per mercoledì 16 maggio 2018, che non avrà luogo causa l’annullamento della tournée europea da parte della compagine russa. Urbański, che in questa stagione è alla guida delle più importanti orchestre internazionali quali la Berliner Philharmoniker, l'Orchestre de Paris e la Münchner Philharmoniker, dirigerà la Royal Philharmonic Orchestra in un programma di grande suggestione, che comprenderà la Polonaise dall’Opera Eugene Onegin op.24 di Pëtr Il'ič Čajkovskij e, ancora di Čajkovskij, il Concerto n.1 in si bemolle minore op.23 per pianoforte e orchestra, affidato al celebre solista russo Kirill Gerstein. Nel secondo tempo spazio invece all'altrettanto celebre Sinfonia n.9 in mi minore op.95 ‘Dal nuovo mondo’ di Antonín Dvořák, composizione al centro di una recente incisione discografica del direttore polacco.

BIGLIETTERIA del Teatro aperta dalle 16 alle 19, escluso domenica e lunedì. L’acquisto dei biglietti è possibile anche al temporary ticket store del teatro attivato alla Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì dalle 10 alle13 e dalle 13.30 alle 18) e online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.