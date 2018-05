Tubatura rotta: tecnici del Cafc al lavoro per tutta la notte per risolvere il problema

UDINE - La squadra di Cafc é intervenuta immediatamente in via De Rubeis dove si é rotta una tubatura nel tardo pomeriggio di venerdì 11 maggio. I tecnici hanno lavorato per tutta la notte al fine di ripristinare il servizio idrico, visto che alcune case in viale Europa Unita sono rimaste senz’acqua fino a piazzale D’Annunzio.

La condotta si trova sotto il marciapiede e ci sono molti cavi elettrici oltre alla fibra ottica, pertanto il contesto operativo non si presenta agevole per la presenza di questi altri operatori di servizio a rete troppo vicini. Da tenere in considerazione poi anche i cavi del semaforo sopra la condotta.

I tecnici sono pertanto obbligati a lavorare a mano. Quanto alla causa della rottura non solo la vetustà ma anche i lavori degli altri operatori.