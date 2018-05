Udine, ciclista 47enne travolto e ucciso da un furgone

UDINE – Un 47enne di Udine, P.S. le sue iniziali, è morto verso le 23 in viale Palmanova dopo essere stato investito da un furgone. L’uomo si trovava in sella a una bicicletta quando, all’altezza del semaforo del Partidor, è stato tamponato da un furgone.

Il 47enne è finito nel fosso e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Potrebbero prefigurarsi gli estremi per un'omissione di soccorso.