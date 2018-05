Ersa a Sapori Pro Loco. Proposti incontri, degustazioni e show cooking

CODROIPO - L’Ersa sarà presente alla 17esima edizione di Sapori di Pro Loco in programma dal 12 al 20 maggio in collaborazione con il Comitato regionale dell’Unione delle Pro Loco del FVG attraverso l’organizzazione di alcuni appuntamenti nell’area eventi al fine di promuovere i prodotti tradizionali e i prodotti certificati 'AQUA'.

GLI APPUNTAMENTI - Diversi gli appuntamenti in programma: da un incontro sulla conoscenza ed utilizzo delle erbe spontanee in cucina in collaborazione con l’UTI della Carnia, ad un incontro - assaggio sull’olivicoltura del Friuli Venezia Giulia a cui seguirà un approccio all’assaggio degli oli extravergini di oliva del territorio. Previsti anche brevi corsi di degustazione: di vini in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier del FVG e quelli guidati per conoscere le birre artigianali a cura dell’Associazione Birrai Artigiani del FVG.

Nella mattina di domenica 20 maggio sarà inoltre allestito a cura di ERSA un 'mini caseificio' dove i tecnici dell’agenzia spiegheranno la lavorazione e produzione del formaggio del nostro territorio. Seguirà l'incontro 'Le produzioni lattiero - casearie espressione del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia'. Si tratterà di un vero e proprio percorso guidato di degustazione a queste genuine produzioni per farle conoscere per valorizzarle. Questa iniziativa si svolge nell’ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera MADE e TOP VALUE, che vedono la collaborazione dell’Ersa FVG, dell’Università degli Studi di Udine e del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo. Nel pomeriggio è previsto uno show cooking con i prodotti a marchio AQUA a cura dello chef stellato Emanuele Scarello, unico chef del Friuli Venezia Giulia che può vantare due 'Stelle Michelin'. All’interno della manifestazione sarà allestito un punto vendita di prodotti a marchio 'AQUA' aperto al pubblico presente.