Grave incidente a Palazzolo dello Stella: ferito 23enne del posto

PALAZZOLO DELLO STELLA – Un ragazzo di 23 anni di Palazzolo dello Stella (A.G. le sue iniziali) è rimasto ferito nella notte tra sabato e domenica dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale 14.

Il giovane ha perso il controllo della Ford Focus su cui viaggiava finendo nel fosso a bordo strada. L’incidente è avvenuto all’altezza di Palazzolo dello Stella. Il giovane è stato soccorso da un’equipe medica giunta sul posto a bordo di un’ambulanza. Sulla statale 14 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi. Il giovane è stato portato all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non a tal punto da mettere a rischio la sua vita.