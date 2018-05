Udine, ecco il nuovo Consiglio comunale

UDINE – Scelto il nuovo sindaco di Udine, Pietro Fontanini, è ormai definita anche la squadra che entra in Consiglio comunale. Oltre ad alcuni dei candidati non eletti, e quindi Enrico Bertossi, Rosaria Capozzi e Vincenzo Martines, il maggior numero di consiglieri lo conquista la Lega (13) seguita da Pd (7) e Forza Italia (5).

I NOMI IN MAGGIORANZA - I consiglieri eletti per la Lega sono Mario Pittoni, Maurizio Franz, Andrea Cunta, Francesca Laudicina, Alessandro Ciani, Carlo Pavan, Claudia Basaldella, Lorenza Ioan, Enrico Andreocci Florio, Elisabella Marioni, Pierluigi Mezzini, Marcello Mazza, Elisa Battaglia. Per Forza Italia entrano Giovanni Barillari, Enrico Berti, Fabrizio Cigilot, Giovanni Govetto e Mirko Bortolin, per Autonomia Responsabile Paolo Pizzocaro e Marco Valentini, per Identità Civica Loris Michelini, Antonio Falcone e Michele Zanolla, per Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale Luca Onorio Vidoni

L’OPPOSIZIONE – Nel gruppo del Partito Democratico entrano Alessandro Venanzi, Cinzia Del Torre, Monica Paviotti, Eleonora Meloni, Carlo Giacomello, Sara Rosso, Pierenrico Scalettaris, per ‘Siamo Udine con Martines’ Lorenzo Patti e Riccardo Salvatore Rizza, per ‘Progetto Innovare’ Federico Angelo Pirone e Simona Liguori. Per Prima Udine entra Giovanni Marsico, per il Movimento 5 Stelle Domenico Liano.