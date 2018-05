Homepage Festival: ‘Tumiec in rose’ sarà la prima tappa del Roadshow

TOLMEZZO - Homepage Festival da undici anni unisce le diverse realtà locali ponendo come obiettivo il dialogo tra le singole istituzioni e associazioni: l’aggregazione giovanile è al centro di tutti i progetti, che si sviluppano in processi partecipativi e di cittadinanza attiva tramite eventi culturali e edutainment rivolti ad un pubblico tra i 18 e 35 anni. Dagli inizi nel 2008 al Parco del Cormor, Homepage Festival è diventato itinerante e il percorso del Roadshow parte dalla montagna, passando per la città fino a giungere al mare.

LA PRIMA TAPPA di questo viaggio sarà sabato 19 maggio a Tolmezzo per Tumiec in rose. In occasione della 15° tappa del Giro d’Italia che partirà proprio da Tolmezzo in direzione Sappada, Homepage festival curerà la notte rosa con performance di danza, esposizioni fotografiche, clown e trampolieri, concerti itineranti e dj set, diretta radiofonica e stand di cucina Carnica. L’evento, organizzato e promosso dal Comune di Tolmezzo, prodotto dall’associazione giovanile Dreamers Fvg, diretto e coordinato da IDEO S.r.l. con il patrocinio della UTI della Carnia e il contributo della Camera di Commercio, animerà il centro storico della cittadina, le sue vie, piazze, corti private e vetrine, in attesa della partenza del Giro d’Italia di domenica 20 maggio.

L’ARTE E IL TESSUTO SOCIALE E COMMERCIALE della Città di Tolmezzo coesistono, colmando l’esigenza dell’arte contemporanea di aprirsi agli spazi della sperimentazione, in luoghi performativi inusuali e inconsueti. Dalle 18.30 avrà inizio Arte in Vetrina, a cura di Martina Tavano un percorso itinerante che mette in contatto gli artisti, la città e i suoi abitanti, con performance artistiche negli spazi delle corti e delle attività commerciali. In Galleria Cooperativa i performer Giovanni Gava Leonarduzzi, Claudia Latini e Lucrezia Gabrieli con la loro danza contemporanea, e Ilaria Del Negro con la pole dance contemporanea. In Corte Cussigh, con l’accompagnamento musicale di Tommaso Bisiak (flauto) e Andrea Vittori (chitarra), l’esibizione di danza contemporanea di Chiara Pasqualini su ideazione e coordinamento di Martina Tavano. Dalle 16 di sabato 19 maggio le vie e i negozi di Tolmezzo saranno il cuore di Tumiec in Rose. In corte Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani, il Duo Mamè con il loro spettacolo di teatro acrobatico ‘Lei non sa che sonno ho io’ a cura di Marcello Fares e Marianna Fontanelli. Nelle piazze Garibaldi, Centa e Mazzini ‘Passeggiando tra le nuvole’ con due trampolieri.

LA MUSICA LIVE rappresenta la punta di diamante di Homepage Festival e non potrà mancare a Tumiec in rose: in piazza Centa dalle 20:00 si esibiranno Alvise Nodale e Matteo Pascotto, con la partecipazione speciale di musicisti locali, in Piazza Garibaldi dj set e alle 21 tributo a Ligabue con la band ‘Tra Palco e Realtà’. In Piazza Mazzini dalle 18 intrattenimento musicale e diretta radiofonica con due inviati speciali per le vie e le attività commerciali del Centro di Tolmezzo, a cura di Radio Studio Nord.

ALLA NOTTE ROSA anche Luigi Maieron, che presenterà il suo nuovo libro ‘Te lo giuro sul cielo’: dalle 19 alla Cartolibreria Moro di Piazza Garibaldi incontrerà i lettori per la firma delle copie accompagnato dalla sua chitarra. Sempre sabato 19 maggio alle 18 l’inaugurazione della mostra 'Saluti da...il Giro d'Italia. Ripercorriamo la 14ª e 15ª tappa con le cartoline d'epoca' Museo Carnico delle Arti popolari 'Michele Gortani'. La mostra rimarrà aperta fino al 10 giugno e in occasione della Notte Rosa il museo rimarrà aperto fino alle 22.

STAND ENOGASTRONOMICI e aree di ristoro lungo le vie e piazze del centro di Tolmezzo aperte dal pomeriggio di sabato 19 maggio e domenica 20 maggio. I negozi saranno aperti Sabato (9 - 12.30 / 15.30 – 22) e domenica dalle 9.30 alle 17 con orario continuato.

Info: www.hpfestival.it.