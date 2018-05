Udinese-Bologna: biglietti a 5 euro per tutto lo stadio

UDINE - Chiudere questa stagione con uno stadio pieno, e il calore dei tifosi bianconeri a spingere la squadra: è questo l’obiettivo della tariffa speciale che Udinese Calcio ha previsto per l’ultima partita di questo campionato, Udinese-Bologna, che si giocherà allo stadio friuli domenica 20 maggio alle ore 18. Un match decisivo per la permanenza in serie A della squadra bianconera, a caccia di punti preziosi per tenere a debita distanza Spal e Crotone.

Solo 5 euro per ogni settore, e 1 euro per gli Under 14: un prezzo simbolico valido per le Curve, i Distinti e la Tribuna, un modo per unire tutti i tifosi all’interno dello stadio di casa ma non solo. Se si dovesse registrare il tutto esaurito infatti, la società sta valutando la possibilità di collocare dei maxi schermi all’esterno su cui trasmettere la partita, per far vivere davvero a tutti i tifosi questi importanti e ultimi 90 minuti.

La vendita dei tagliandi è iniziata lunedì 14 maggio 2018, tutte le informazioni cliccando qui.