‘The New York Public Library’: al cinema un nuovo evento unico e irrinunciabile

UDINE – Approda al Visionario un evento unico e irrinunciabile: Ex Libris – The New York Public Library, quarantaduesimo film del leggendario documentarista statunitense Frederick Wiseman. In programma al Visionario martedì 15 maggio alle ore 14.30 e 20.00 e mercoledì 16 maggio alle 14.30 e 19.30; questo affascinante documentario ci regala un ineditoexcursus narrativo dietro le quinte di una delle più grandi istituzioni culturali del mondo e la rivela come un luogo accogliente, di scambio culturale e apprendimento.

LO SPETTACOLO - La New York Public Library esemplifica il credo profondamente americano del diritto individuale di sapere e di essere informato, attraverso il lavoro dei suoi impiegati e nelle numerose iniziative quotidiane che offre. È una delle istituzioni più democratiche in America - chiunque è il benvenuto. Con le sue attività, la Biblioteca giorno dopo giorno fa il possibile per stimolare l'apprendimento, promuovere la conoscenza e rafforzare le comunità. L’intento della macchina da presa, che si aggira umilmente fra i corridoi traboccanti di libri, è di osservare, non invadere, senza mai fermarsi alla superficie e scavando sempre più a fondo. Il film è stato presentato alla 74ma edizione del Festival del cinema di Venezia, e Wiseman, classe 1930, ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera nel 2014.

