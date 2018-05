Castions di Strada, caccia al pirata della strada che ha investito una donna

CASTIONS DI STRADA – Travolta da un’auto mentre attraversava la strada nel centro di Castions di Strada. E’ successo nel primo pomeriggio di lunedì e a finire in ospedale è stata una 62enne di Morsano di Strada. Il pirata della strada non si è fermato a prestare soccorso e ora è ricercato dalle forze dell’ordine e rischia una denuncia per omissione di soccorso.

L’investimento è avvenuto in via Roma. La donna, finita a terra, è stata soccorsa dal personale di un’ambulanza. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Latisana e Mortegliano, che stanno raccogliendo elementi utili al riconoscimento del pirata della strada.