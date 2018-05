Droga: un arresto e una denuncia in Friuli

FRIULI - Un arresto e una denuncia per detenzione, ai fini di spaccio, di sostenze stupefacenti. Nei guai un 30enne di Monfalcone e un 39enne di Venzone.

SAN GIORGIO DI NOGARO - Il 30enne è stato fermato dai carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno individuato D.B., queste le iniziali dell’uomo, il quale, anche a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 33 grammi di ‘speed’. Arrestato, il 30enne è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Udine.

VENZONE - È stato invece denunciato, in stato di libertà, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri del Norm della compagnia di Tolmezzo, un 39enne di Venzone. I militari, in esito a un’attività di indagine volta a fermare il traffico illecito di stupefacenti, a Venzone, hanno individuato e controllato l’uomo. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare il 39enne è stato trovato in possesso di 3,18 grammi di marijuana, 24 grammi di composto tritato di foglie di marijuana e tabacco, 8,68 grammi di semi di marijuana e di 123 grammi di steli essiccati, ancora di marijuana, dai cui sono stati ricavati i quantitativi di droga recuperati e comprovanti la coltivazione.