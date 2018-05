Rapina con il taglierino all'Eurospar di via del Bon

UDINE – Rapina con il taglierino in un supermercato di Udine. E’ successo in via del Bon, in uno dei punti vendita della catena Eurospar. Tutto è successo in pochi attimi: un uomo è entrato nel negozio, si è avvicinato a una cassiera minacciandola con un taglierino. Il rapinatore è così riuscito a farsi consegnare 2 mila euro in contanti prima di fuggire. Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute le Volanti della Polizia, che ora sono sulle tracce del rapinatore. Il fatto è accaduto verso le 13.30.

AVEVA IL VOLTO TRAVISATO DA UN PASSAMONTAGNA - Da quanto si è potuto apprendere, il rapinatore avrebbe prima minacciato il direttore dell’Eurospar di via del Bon puntandogli il taglierino al collo, poi una cassiera. L’uomo aveva il volto travisato da un passamontagna e pare essersi allontanato a piedi.