Nasce "Rimodula", il servizio che ti assiste nelle ristrutturazioni su misura

UDINE - Si chiama ‘Rimodula’ ed è il neonato progetto di ristrutturazione edilizia su misura insediatosi nel cuore di Udine. Un servizio accurato, completo, flessibile e locale gestito da Margherita Mattiussi e Marianna Soramel, due architetti professionisti, che hanno unito le loro competenze tecniche e la loro creatività per progettare ristrutturazioni su misura e fornire assistenza completa fino all’opera finita. 'Vecchi spazi modi nuovi' è il loro motto. Cosa fanno dunque? Re-interpretano degli spazi esistenti per dare loro una nuova vita!

UN SERVIZIO ACCURATO, COMPLETO, LOCALE - Un progetto di qualità permette non solo di trovare insieme una buona soluzione architettonica, ma anche di garantirne costi e tempi. Una buona ristrutturazione non può infatti prescindere da una buona progettazione. ‘Rimodula’ cura l’interesse del cliente mettendosi dalla sua parte, accompagnandolo nelle scelte e offrendogli le soluzioni più adatte alle sue esigenze: verrà cucito un progetto su misura! Due architetti coordineranno tutte le fasi del progetto evitando gli errori che si possono sommare per la mancanza di comunicazione tra le varie figure, e che incidono con costi aggiuntivi nella fase esecutiva diventando l'unico interlocutore durante l’intero percorso che porterà alla realizzazione del progetto. L'attività si svolge principalmente in Friuli Venezia Giulia e si avvale di una rete di tecnici specializzati e di artigiani del territorio, sgravando il cliente dalla ricerca e consentendo un notevole risparmio di tempo e denaro.

ASSISTENZA PASSO DOPO PASSO - I due architetti coordinano tutte le fasi del progetto, dalle consulenze preliminari e studi di fattibilità (attraverso un sopralluogo e uno studio preliminare), alla progettazione (può includere anche il progetto degli interni e degli arredi), alle pratiche amministrative (dialogo con gli enti competenti e compilazione dei documenti necessari all’ottenimento dei permessi) fino ad arrivare al coordinamento dell'esecuzione (i lavori in cantiere).

A CHI SI RIVOLGE - Il servizio è pensato per tutti coloro che hanno un immobile da rinnovare ma non sanno a chi rivolgersi oppure a chi vuole affidarsi a qualcuno che lo aiuti o, meglio ancora lo sollevi, con la gestione delle incombenze organizzative della ristrutturazione edilizia. Ma non è finita qui, ai due architetti possono rivolgersi anche gli italiani residenti all'estero che hanno una casa di famiglia in regione oppure gli 'innamorati' del Friuli Venezia Giulia che hanno intenzione di ristrutturare realizzare la casa vacanze che hanno sempre sognato. 'Rimodula' offre un servizio completo chiavi in mano: un unico referente per tutte le fasi, dal progetto alle licenze edilizie, dal reperimento degli artigiani all’organizzazione del cantiere, fino alla realizzazione dell’opera a regola d’arte garantendo assistenza da remoto, con la possibilità di meeting online e di scambio di disegni in digitale per favorire la piena condivisione del progetto.

DETRAZIONI E BONUS PER IL 2018 - E' interessante sapere che per il 2018, anche per la seconda casa, chi è un contribuente IRPEF o IRES in Italia, ha diritto alle detrazioni fiscali. In base agli interventi che verranno realizzati si potrà usufruire del Bonus Ristrutturazione, dell’Eco Bonus e del Sisma Bonus.

PORTE APERTE IN STUDIO - Sabato 19 maggio è in programma un 'Open View', l'apertura al pubblico del nuovo studio condiviso sito in Viale Venezia 12 a Udine, dalle 16 alle 19. «Ci conosceremo e faremo fare ai nostri ospiti un viaggio in due nostri recenti progetti: grazie a un visore sarà possibile camminare virtualmente all'interno degli spazi progettati. Sarà anche l'occasione per illustrare un nostro nuovo percorso insieme».

I VADEMECUM SULLA RISTRUTTURAZIONE - Non tutte le domande hanno una risposta secca, ma spesso attraverso l'informazione si può giungere ad una scelta convinta e consapevole. Ebbene, ogni venerdì per dieci settimane 'Rimodula' mette a disposizione delle guide online (gratuite) che tratteranno i diversi temi della ristrutturazione: perché ristrutturare, perché scegliere un professionista, come si lavora con l'architetto, le opportunità di detrazione fiscale, come scegliere l'impresa, quali sono gli adempimenti burocratici, tutti i costi dal progetto alla costruzione finita, valutare la disposizione della casa, valutare le prestazioni energetiche e una casa accessibile. Per consultarle sarà sufficiente accedere al sito e scaricarle. Buona lettura!

Tutte le informazioni sul sito: https://www.rimodula.it/