Incidente a Palazzolo: morto ragazzo di 23 anni. La famiglia dona gli organi

PALAZZOLO DELLO STELLA – Era rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 14, a Palazzolo dello Stella, a poca distanza da casa. I soccorsi, la corsa in ospedale, i giorni di speranza. Alex Gobbato, però, 23 anni, non ce l’ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere lunedì 14 maggio.

DONATI GLI ORGANI - Il giovane era uscito di strada mentre era a bordo della sua Ford Focus, finendo nel fosso accanto alla carreggiata. Traportato con urgenza in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate dopo il ricovero, nonostante il prodigarsi dei medici. Alex lascia nel dolore la famiglia, i tanti amici e l’amata fidanzata Veronica. La famiglia, nonostante il dramma che stava vivendo, ha scelto di fare un gesto di grande generosità, acconsentendo all'espianto degli organi e dando così una speranza ad altre persone.