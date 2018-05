Fotonatura: workshop di macrofotografia naturalistica

BORDANO - Per fare fotografia naturalistica non è sufficiente avere un’ottima attrezzatura e una buona tecnica fotografica, bisogna assolutamente conoscere la natura, le sue regole e i comportamenti degli animali che si vogliono fotografare. Questo è lo spirito con cui la Casa delle Farfalle di Bordano propone come ogni anno una giornata dedicata alla macrofotografia, rivolta a chi desidera imparare a fotografare i piccoli dettagli della natura che ci circonda. Il workshop durerà una intera giornata, sabato 19 maggio, durante la quale saranno fornite le adeguate nozioni per iniziare a fotografare utilizzando questa tecnica.

UNA PARTE DEL CORSO si terrà nelle serre della Casa delle Farfalle, dove si farà pratica fotografando piante e animali. Successivamente sarà possibile analizzare le immagini realizzate durante la giornata e imparare come migliorarle utilizzando il computer.

IL DOCENTE, Francesco Barbieri, biologo e fotografo naturalista, si occupa di fotografia da oltre trent’anni. Al suo attivo numerose mostre, i suoi scatti sono stati utilizzati in numerosi articoli, libri e diverse iniziative didattiche. Specializzato in macrofotografia e fotografia naturalistica documentaristica, ha maturato la sua esperienza in decine di viaggi alla scoperta di tutti i continenti, durante i quali ha realizzato un archivio con più di 130.000 immagini.

IL PROGRAMMA prevede alle 10.30 lezione introduttiva (la macrofotografia, attrezzatura, scegliere il formato (RAW, JPG), conoscere i soggetti che vogliamo fotografare, tecniche di ripresa); alle 12.30 pausa pranzo; alle 13.30 pratica sul campo all’interno delle serre; alle 16 pausa caffè; alle 16.15 lezione (visione e commento delle fotografie realizzate; postproduzione, come modificare e migliorare le immagini con il computer), il workshop si chiuderà alle 18.30 circa.

Per prenotazioni e informazioni: 0432.1636175 | 344.2345406 | www.bordanofarfalle.it |