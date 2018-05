‘Catown’, l'idea della cuccia per gatti modulare ed ecologica è made in Fvg

UDINE – Modulare, ecologica, comoda e bella da vedere. E’ ‘Catown’, la cuccia per gatti nata dalla mente di Cristian Della Vedova, creativo per lavoro e amante dei felini per passione.

CUCCIA MODULARE - Si tratta di strutture cubiche realizzate in pannelli in multistrato di betulla certificato FSC® (senza colle, sostanze chimiche o formaldeide) e clip in plastica riciclata, che possono essere assemblate tra loro dando le forme più disparate alle cucce (sia in termini di altezza che di larghezza). Lavorati in modo diverso a seconda dell’utilizzo per cui sono stati concepiti (entrata, passaggio tra moduli diversi, giochi interattivi, grattatoi), ogni pannello è protetto da una vernice trasparente naturale e atossica sia per i felini che per gli umani che permette di mantenerli puliti con un semplice panno umido. Una volta composti, i moduli Catown, consentono un buon ricircolo dell’aria grazie alla distanza tra i vari componenti.

I PANNELLI SONO PERSONALIZZABILI - Design e produzione made in Italy. Catown è robusto, durevole e moderno nel suo stile lineare, caldo come solo il legno sa essere. I pannelli, inoltre, possono essere colorati e stampati con motivi e grafiche personalizzate e personalizzabili.

INIZIATIVA BENEFICA - Catown nasce quindi per far vivere meglio i gatti e per questo sostiene Oasi Feline e associazioni di volontariato. «Collaboriamo nel promuovere iniziative di sensibilizzazione per i gatti meno fortunati: con il programma ‘Altra cuccia, altre fusa’, infatti, ogni 100 moduli Catown venduti ne viene donato uno», racconta Della Vedova. Un progetto partito il primo maggio 2018, con informazioni più dettagliate che sono reperibili sul sito catown.it e sui profili social dedicati.