A Gemona, per i bambini, è in arrivo ‘Mini Tempus’!

GEMONA – È in arrivo ‘Mini Tempus KCC’: le serate medievali di Tempus est Jocundum’, però... mini. L'iniziativa, in programma venerdì 18 maggio nel centro storico di Gemona del Friuli, è stata sviluppata dalla pro loco Pro Glemona nell'ambito del progetto ‘Erasmus Plus - Kids Conquering Castles 2016-2019’, grazie ai contributi della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gemona.

PROGRAMMA - «Ci sarà quasi tutto quello che troviamo nelle vere serate di ‘Tempus est Jocundum’ - promette la presidente della Pro Glemona, Sara Mardero - solo in un formato pensato per i bambini in età scolare ed esclusivamente rivolto a loro. Ci sarà il Mercatino, dove i bambini di Gemona e dei paesi partner del progetto a partire dalle ore 18 metteranno in vendita i souvenir dei castelli che hanno realizzato con le proprie mani. Alle 19 si svolgerà, invece, il ‘Mini Palio del Niederlech», con la partecipazione delle borgate di Gemona e dei bambini delle delegazioni che arrivano dall’Austria, Galles, Germania, Grecia e Spagna. Alle 20.30 ci sarà la Cena medievale in una via Bini animata da musici, giocolieri e saltimbanchi. Vorrei precisare che la cena è aperta a tutti ma pregherei chiunque vi fosse interessato a prenotarsi allo 0432. 981441 dell'Ufficio I.A.T.. Infine, alle 22, nei giardini del Castello si terrà la cerimonia di proclamazione della Mini Dama Castellana KCC, dove andremo a incoronare la rappresentante della squadra vincitrice del Palio. E dato che nelle vere serate di Tempus non potrebbe mai mancare - aggiunge la presidente Mardero - segnalo pure la mini taverna medievale che allestiremo all'interno del cortiletto Elti’.