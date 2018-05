Falsi letturisti chiedono di leggere il contatore dell’acqua, ma era una truffa

BASILIANO - Sventata truffa da parte di un utente del servizio idrico di Cafc. Sabato scorso due falsi letturisti, un uomo e una donna con falso tesserino di riconoscimento su cui compariva la scritta Cafc, hanno suonato al campanello di D.S., a Basiliano, dichiarando la necessità di entrare in casa per effettuare la lettura del contatore in quanto, a loro dire, la posizione del cittadino non era regolare.

UN RAGGIRO EVIDENTE - Per fortuna il cittadino si è rifiutato di aprire la porta e ha segnalato il fatto immediatamente a Cafc e alle forze dell'ordine. Alla luce di quanto avvenuto, visto che le truffe ordite da personale che si spaccia come operatore per conto di vari Enti sono in crescita, i vertici di Cafc ribadiscono a tutti i cittadini che l'azienda non invia mai il personale a eseguire verifiche interne alle abitazioni, a meno che queste non vengano espressamente richieste dall'utente. Ciò comunque non si svolge mai di sabato.

IL VADEMECUM ribadito da Cafc per mettere al riparo i suoi utenti dunque è chiaro: non capita mai che gli operatori entrino nelle case; le letture vengono compiute dalla ditta esterna che opera secondo un preciso programma documentabile anche da parte dei cittadini. Infatti nel sito web di Cafc si trova il piano settimanale delle letture aggiornato di settimana in settimana con le varie zone oggetto delle letture stesse; inoltre gli utenti che hanno fornito il loro numero di cellulare, registrandosi nel sito istituzionale, da tempo vengono allertati con un sms che comunica loro le letture. Cafc, pertanto, invita i cittadini a segnalare queste truffe sia all'azienda sia alle forze dell'ordine, e a tutelarsi seguendo il protocollo. Chi non avesse ancora provveduto, può registrarsi al sito e indicare il proprio contatto telefonico. Si raccomanda di visionare sul sito i controlli delle letture settimanalmente.