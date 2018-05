La Gsa perde ancora contro Casale: ora la strada è in salita

UDINE - La Gsa perde di nuovo con la Novipiù Casale che si porta sul 2 a 0 nella serie con i friulani. Sabato si gioca al Carnera e Udine sarà con le spalle al muro: deve assolutamente vincere per allungare il confronto e sperare di arrivare a gara 5 di nuovo a Casale.

La formazione udinese deve, però, ripigliarsi in fretta. Se in gara 1 i friulani avrebbero meritato di vincere, conducendo le danze per circa 30 minuti, in gara 2, a parte il primo quarto, vinto da Udine per 21 a 19, i giocatori di Casale sono stati nettamente migliori degli ospiti in entrambi i lati del campo: tanto tignosi e pronti al raddoppio in difesa, quanto maledettamente precisi in attacco nel tiro da tre punti (11/24, il 46%), arma cui Udine raramente sa rispondere a tono (2/15 in gara 2). In casa bianconera, ancora mediocre la prestazione in cabina di regia di Caupain e di Bushati, due giocatori che sono stati finora molto al di sotto delle aspettative nella serie con Casale. L'americano sembra quasi stanco e non è riuscito a mettere ritmo agli attacchi bianconeri e a tenere bene gli avversari in difesa, mentre l'italo-albanese ha avuto difficoltà ad esprimere quelle fiammate per cui è ben conosciuto. Senza il loro concreto apporto, le magie di Dykes, autore di un altro «ventello», non sono bastate contro una buona squadra come Casale che nel terzo quarto, vinto per 26 a 8, ha spazzato via le velleità ospiti.

Ovviamente deluso, anche se ancora speranzoso per il proseguo della serie, il presidente della Gsa Pedone che dopo il match ha dichiarato: «Complimenti a Casale, ha fatto la partita perfetta. Durissimi in difesa con il doppio dei nostri falli e perfetti al tiro: per lunghi tratti gli entrava davvero tutto. Di contro noi abbiamo avuto davvero una serata no al tiro, in difesa, e, a mio avviso, una gestione dei cambi incomprensibile. Ma non importa, finalmente sabato giocheremo davanti alla nostra gente, davanti a tutto il popolo bianconero, che quest'anno ci ha sempre sostenuto portandoci alla vittoria tante volte. Bisogna immediatamente gettare la sconfitta alle nostre spalle».

Novipiù Casale Monferrato - G.S.A. Udine 81-61 (19-21, 36-32, 62-40)

Novipiù Casale Monferrato: Luca Severini 23 (4/7, 5/7), jamarr Sanders 18 (4/6, 2/4), Giovanni Tomassini 15 (5/8, 1/3), Brett alan Blizzard 11 (2/4, 2/5), Niccolò Martinoni 6 (3/8, 0/2), Aleksandar Marcius 5 (2/2, 0/1), Davide Denegri 3 (0/1, 1/2), Simone Bellan 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cattapan 0 (0/1, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/2, 0/0), Niccolò Lazzeri n.e., Alberto Ielmini n.e.. All. Ramondino.

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 20 (9/14, 0/1), Troy Caupain 10 (4/6, 0/2), Chris Mortellaro 9 (4/5, 0/0), Francesco Pellegrino 7 (2/4, 0/0), Mauro Pinton 5 (1/2, 1/3), Tommaso Raspino 3 (0/1, 1/5), Franko Bushati 3 (1/5, 0/2), Michele Ferrari 2 (1/2, 0/0), Andrea Benevelli 2 (1/1, 0/1), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/1). All. Lardo.