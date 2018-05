Scontro frontale a Villa Santina: ferite due persone

VILLA SANTINA – Scontro frontale a Villa Santina, in via Cesare Battisti. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 16 maggio. A restare feriti, fortunatamente in modo non grave, sono stati un 44enne residente a Sappada, a bordo di un’Audi TT, e un 41enne di Ovaro alla guida di un’Audi Q3. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tolmezzo, giunti sul posto per i rilievi.

L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento e, in un primo momento, per le due persone a bordo si è temuto il peggio. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dalla Sores, che ha provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale di Tolmezzo. Come detto i due non sarebbero in pericolo di vita. A Villa Santina sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.