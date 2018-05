Yoga in Fiore: seconda edizione del corso di formazione per insegnare ai bimbi

TRICESIMO - Una serata rivolta ad insegnanti, educatori, a quanti lavorano con i bambini e gli adolescenti o vorrebbero farlo, ma anche a genitori che cercano un modo nuovo e divertente per giocare con i propri bambini.

VENERDÌ 18 MAGGIO, nella sede dell’Associazione CHA (Creative Healing Arts) di Tricesimo si presenta la seconda edizione di Yoga in fiore, il corso di formazione per insegnare Yoga ai bambini. Il percorso, ideato da Paola Bezzo, insegnante di Yoga per l’infanzia in collaborazione con CHA, prevede 100 ore di lezione (20 di teoria e 80 di pratica), distribuite in 5 moduli in altrettanti fine settimana, che fonderanno insieme elementi di teatro, biodanza, mindfulness, circo e musica, giochi e naturalmente lo yoga. Il corso, al via in ottobre, è approvato dallo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale, riconosciuto dal Coni) e valido al fine degli aggiornamenti obbligatori per gli insegnanti richiesti dal Miur.

Per informazioni: Paola Bezzo: 333.4910784 | www.creativehealingarts.org |