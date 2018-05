Arrivano i 'barbari': Lignano con il fiato sospeso per la festa di Pentecoste

LIGNANO SABBIADORO – I ‘barbari’ sono in arrivo a Lignano Sabbiadoro. Nel fine settimana la località balneare del Friuli dovrà fare i conti con le migliaia di giovani austriaci e tedeschi che si riverseranno in appartamenti e alberghi per festeggiare la Pentecoste. Negli ultimi anni la Questura di Udine ha intensificato i controlli (grazie anche alla collaborazione con le forse dell’ordine d’oltre confine) e anche nel 2018 non ha intenzione di fare sconti. Libertà di festeggiare e di divertirsi, ma senza eccessi.

UNA CINQUANTINA LE FORZE DELL'ORDINE PRESENTI - Chi sceglierà Lignano per questo fine settimana la troverà ‘blindata’, con una massiccia presenza di forze dell’ordine e con alcuni accorgimenti per limitare gli accessi, come la delimitazione delle fontane per evitare bagni improvvisati. Complessivamente saranno una cinquantina gli agenti che pattuglieranno le zone più a rischio: piazza Fontana, zona City, l'asse centrale, via Udine. La Questura è già pronta a far scattare i temuti ‘Daspo’, come già avvenuto negli anni scorsi. Gli albergatori e soprattutto i ristoratori di Lignano, invece, sono pronti ai primi incassi di stagione.