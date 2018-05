‘Volevo fare la rockstar ’: nuova fiction per Rai2, nuovi casting in Fvg

FVG - ‘Volevo fare la rockstar ’, è questo il titolo della nuova serie televisiva targata Raidue (in 12 episodi) con la regia di Matteo Oleotto (una produzione Pepito produzioni, in collaborazione con la Friuli Venezia Giulia Film Commission). Proprio per la nuova serie, la produzione ha in programma dei casting per trovare giovani protagonisti e ruoli secondari . Fari puntati sul nord Italia e in particolare sul Fvg. Al casting verranno realizzate delle fotografie e un’intervista. Non è possibile prenotarsi.

ALLA RICERCA DI - Si stanno cercando un ragazzo e una ragazza (di età scenica tra i 10 e i 16 anni), di qualsiasi nazionalità ; ragazze gemelle o sorelle (di età scenica tra i 10 e i 16 anni ); un ragazzo di origine indiana (di età scenica tra i 10 e i 16 anni ) per questi ruoli non è richiesta esperienza nella recitazione.

E ANCHE - Potranno presentarsi ai casting anche un ragazzo e una ragazza fra i 18 e i 22 anni , con esperienza teatrale, anche a livello amatoriale.

TRIESTE – Nel capoluogo giuliano i casting si terranno lunedì 28 e martedì 29 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, alla sala Polacco, al Teatro Orazio Bobbio, con ingresso da via Limitanea, 8.

UDINE – Spostandosi in Friuli, invece, l’appuntamento è per mercoledì 6 giugno, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con ingresso artisti, in via Trento, 4.

MINORENNI - I candidati minorenni (ma anche i maggiorenni) dovranno essere accompagnati da un tutore legale o da un delegato e dovranno portare una fotocopia del documento d'identità , del codice fiscale e del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari). Documentazione, questa, relativa sia al minore che al suo accompagnatore. Per informazioni: 346.2389516 | casting.vflr@gmail.com |