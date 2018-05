Accusa un malore mentre fa la spesa: muore davanti agli occhi della moglie

CODROIPO – Stava facendo la spesa insieme alla moglie quando, probabilmente a causa di un malore, si è accasciato sul pavimento senza riprendere più conoscenza. Alessandro Pizzolitto, 69enne di Morsano al Tagliamento, è morto mercoledì pomeriggio al supermercato Pam di via Ermes Colloredo, a Codroipo. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

A chiedere subito aiuto è stata proprio la moglie, con i dipendenti e alcuni clienti del supermercato che hanno cercato di rianimare l’uomo praticandogli il massaggio cardiaco. Operazione che poi è stata portata avanti per più di quaranta minuti dagli operatori del 118 giunti sul posto. Purtroppo per Alessandro Pizzolitto non c’è stato nulla da fare. Alla Pam è intervenuta anche un'auto dei carabinieri.