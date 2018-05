La pianista D’Errico nuovamente protagonista al Salotto musicale

FAGAGNA - Nuova tappa fagagnese per il Salotto musicale del Fvg. A Fagagna, nelle sale di villa Aurora in via Diaz 47, venerdì 18 maggio alle 21 sarà di scena ‘Oppo!’, serata di musica insolita che avrà come protagonista Anna D'Errico, attenta interprete della musica dei nostri giorni, già allieva del celebre pianista Eugenio Bagnoli, con una ricchissima esperienza internazionale, in Europa e negli Stati Uniti, sia come interprete solista sia in ensemble.

DOPO L'ENTUSIASTICA ACCOGLIENZA RICEVUTA L'ANNO SCORSO, la pianista ritorna dunque al Salotto fagagnese con un programma di ascolti davvero rari: un corposo omaggio a Debussy nel centenario della sua scomparsa, uno sguardo ai paesaggi pianistici della compositrice udinese Daniela Terranova, in prima esecuzione regionale, e infine un viaggio nella Sardegna insolita e ‘aforistica’ di Franco Oppo,compositore sardo a cui si ispira la serata. «Penso che alla sfera emotiva del compositore si possa concretamente accedere solo per la parte rappresentata dalla sua musica, che una volta scritta smette di essere un fatto privato, mentre per il resto non si possono che fare illazioni», diceva Oppo, ed è sulla scia di questo pensiero che i partecipanti al Salotto Musicale avranno la possibilità di vivere direttamenteun’esperienza di ascolto profonda e speciale.

L'OPERA D'ARTE SELEZIONATA per accompagnare il racconto pianistico della serata sarà una scultura unica dell'artista Elena Faleschini di Tricesimo. ‘Oppo!’ è inserito nel programma della ‘Setemane de Culture Furlane’ e patrocinato dalla Società Filologica Friulana. Dopo l'ascolto, sarà come sempre possibile conversare assieme agli artisti, degustando una tisana e squisiti dolcetti. Per partecipare al Salotto Musicale del Fvg, vista la limitata disponibilità dei posti, è necessario prenotarsi e lo si può fare con facilità in uno di questi modi: via modulo on-line (pulsante ‘Prenota qui’), via mail salottomusicalefvg@gmail.com o telefono 348.8027207 (Laura).