Norme antincendio: due night club di Gemona sanzionati

GEMONA DEL FRIULI - Due locali a Gemona Del Friuli sono risultati non in regola a seguito dei controlli della Squadra della Polizia amministrativa della Questura di Udine, dell’Ispettorato del Lavoro di Udine e della Siae di Gemona. Si tratta dei night club ‘La Nuit’ e ‘Arengo’.

Il night club ‘La Nuit’ non è la prima volta a trovarsi in difetto con le normative che regolano i locali pubblici, infatti già nel novembre scorso aveva subìto la chiusura con diffida per un provvedimento della Polizia di Stato. Altri 8 giorni di chiusura del locale sono stati addebitati con il provvedimento notificato nel pomeriggio di mercoledì al titolare della licenza. L’aspetto fondamentale della sicurezza è tenuto in particolare considerazione dalla Polizia di Stato che predispone continui controlli agli esercizi pubblici al fine di verificare che i gestori non incorrano in violazioni della normativa in materia, come nei casi dei locali notturni ‘La Nuit’ e ‘Arengo’, anche quest’ultimo situato a Gemona del Friuli e colpito dal provvedimento notificato giovedì mattinata. In entrambi i casi i gestori sono stati diffidati dal continuare a esercitare l’attività se non prima di aver ripristinato il previsto assetto della squadra antincendio.

In entrambi i locali, quindi, durante le serate di intrattenimento dovrà essere garantita una squadra antincendio con la presenza di persone in possesso dei necessari attestati di rischio.