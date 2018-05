Scontro auto-scooter: muore un 52enne

PASIAN DI PRATO – Uno scooterista di 52 anni è morto nel pomeriggio di giovedì dopo essersi scontrato con un’auto, una Dacia Sandero. Il sinistro è avvenuto a Colloredo di Prato, nel territorio di Pasian di Prato.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi. Nonostante l’intervento dei soccorsi inviati dalla Sores, per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

La persona alla guida del Suv, residente a Mereto di Tomba, è rimasto ferito. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.