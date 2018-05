Udine, auto tampona un bus di linea in via delle Ferriere

UDINE – Una Bmw con alla guida un 24enne di nazionalità marocchina ha tamponato un bus di linea della Saf. Il fatto è accaduto verso le 18 di giovedì 17 maggio in via delle Ferriere, a Udine. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo un grande spavento per chi in quel momento si trovava sull’autobus. Lievi contusioni, invecem per la ragazza di 19 anni che viaggiava sul mezzo della Saf.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Il 24enne residente a San Vito di Fagagna ha tamponato il bus in prossimità di una fermata. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Minimi i disagi al traffico.